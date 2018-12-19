Нефть подорожала после обвала до минимума с осени 2017 года

Стоимость нефти в ходе торгов в среду утром растет в рамках коррекции после резкого падения во вторник на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% – до 56,45 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,15% – до 46,67 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI – на 6,5%, достигнув минимумов с осени прошлого года. Причиной снижения стала обеспокоенность инвесторов из-за риска переизбытка предложения сырья на рынке в свете роста добычи и запасов.