Власти пообещали компенсировать затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

Правительство и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения, заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак сообщил об этом по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Правительство Российской Федерации предусмотрело исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание. И самое главное – не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны – это существенная трата из семейного бюджета», – сказал вице-спикер Совфеда.

Так, от 800 тыс. до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако, исходя из проектов бюджетов, которые принимаются в регионах на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, затраты на это предусмотрены.

«Где-то это прямая денежная компенсация, где-то закупка того самого необходимого оборудования», – отметил Турчак.

Во вторник в Новосибирске состоялось второе заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Члены Совета проработали вопросы, касающиеся участия регионов в реализации национального проекта «Цифровая экономика», пересмотр принципа налогообложения отечественных производителей ПО и оборудования, таможенное регулирование компонентов и многое другое.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев описал схему плавного перехода на цифровое телевещание.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки.