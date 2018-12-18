Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром вырос на 4 копейки – до 66,82 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки, составив 75,77 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 58,74 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».