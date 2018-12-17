Саакашвили увидел в Грузии «режим русского образца»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся от грузинского правосудия в Голландии, обвинил нынешние власти страны в том, что те «устанавливают в стране режим русского типа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Добро пожаловать в русскую Грузию», – заявил он в социальных сетях, комментируя задержание в понедельник за сопротивление полиции активиста своей партии «Единое национальное движение» Давида Киркитадзе.

Накануне Киркитадзе на акции оппозиции забрался на автобус полиции, сломал окно, ударил ногами находившегося за рулем стража порядка. 17 декабря его задержали, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Он вину не признает и говорит о «политических репрессиях».

Экс-президент Грузии назвал главу МВД Георгия Гахария, который пообещал строго наказать всех виновных в агрессии против полиции и в целом в нарушениях закона, «агентом внешней разведки России».

Саакашвили вновь призвал сторонников к массовым акциям протеста в Грузии и неподчинении властям, которые, по его словам, представляют из себя «олигархическую диктатуру».

Во время акций протеста в Грузии Киркитадзе обычно мобилизует радикальную молодежь. В воскресенье более 10 полицейских пострадали от действий оппозиционеров, которые хотели сорвать инаугурацию президента Саломе Зурабишвили в Телави. Оппозиция обещает продолжить митинги и демонстрации.

Напомним, что Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.