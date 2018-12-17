Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой недели

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения в пятницу на 2-3%.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,15% – до 60,37 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,37%, составив 51,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке сырья наметилась коррекция после очередного падения цен в пятницу на фоне волатильности на мировых фондовых рынках и роста курса доллара.