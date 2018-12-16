На парковке московского ТРЦ загорелся автомобиль

В Москве на подземной парковке в ТРЦ «Калейдоскоп», что на Сходненской улице, загорелся автомобиль, сообщили в МЧС.

Вечером на парковке ТРЦ сработала пожарная сигнализация, администрация вывела людей из здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

«В ходе проверки пожарные ликвидировали загорание автомобиля на подземной парковке», – сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили,что информации о пострадавших не поступало.