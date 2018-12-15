Бабченко раскритиковал Навального за пост о РПЦ

Журналист Аркадий Бабченко высмеял блогера Алексея Навального, который высказался по поводу проходящего на Украине объединительного собора.

«Сегодня произойдет событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины «живых» приходов», – написал Навальный в Twitter.

Бабченко перепостил твит в Facebook и сопроводил его жестким комментарием.

«Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что «не все там такие». Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы – просто раскольники. Живые приходы РПЦ», – написал он.

Ранее в субботу в Киеве начался объединительный собор. Президент Украины Петр Порошенко призвал участников собрания принять решение о создании новой церковной структуры Украины, передает ТАСС.

«Государство сделало все для создания независимой от Москвы церкви. Сейчас именно от вас зависит будущее Украины. Вам нужно выбрать предстоятеля и статус, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре», – сказал он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал о негативных последствиях «объединяющего» собора.