Представители зарубежных СМИ назвали Крым российским регионом

Иностранные журналисты, в том числе представители СМИ ряда западноевропейских стран, назвали Крым российским регионом, побывав на полуострове с ознакомительным визитом.

Две делегации журналистов из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора прибыли в Крым в четверг, 13 декабря, с ознакомительным визитом, передает РИА «Новости».

Так, журналист французского издания Le Point Дмитрий Корнилов заявил на пресс-конференции, что «Крым русский», и пообещал рассказать о своих впечатлениях от поездки на полуостров после возвращения в Париж.

Журналист газеты «Право» из Армении Грант Сарафян отметил темпы развития региона: «Первое впечатление, что мы увидели русскую землю, где процветает экономика, культура, туризм. Крым – это рай российский для туристов и безопасное место жительства для местных жителей».

Он добавил, что международное сообщество должно признать, что Крым – это не горячая точка.

«Здесь живут все мирно и с любовью. Крым – это российская земля», – подчеркнул Сарафян.

Представитель сербского издания «Национальный обзор» и интернет-портала «Нация-онлайн» Зоран Мрдженович заявил, что смог почувствовать в Крыму русскую духовность.

В свою очередь директор греческой медиа-группы «Канал 1» Николас Бардуанис заявил, что визит в Крым позволил развеять многие неправдивые новости.

По его словам, журналисты в ходе визита увидели «очень много хорошего». Он выразил уверенность, что регион «ждет хорошее будущее, потому что так хотят местные жители», подчеркнув, что полуостров является частью России.

«Демократия – это значит, что мы должны уважать выбор народа. Крымчане выбрали жить с Россией, и мы должны этот выбор уважать», – добавил Бардуанис, назвав санкции против Крыма необоснованными.

Ранее сообщалось, что Украина усложнила въезд в Крым для иностранных журналистов.