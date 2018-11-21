Вице-губернатор Петербурга признался во вранье про портивших крышу стадиона бакланов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что выдумал историю о том, что бакланы испортили светоотражающую пленку на крыше стадиона «Крестовский».

На церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» в Главном штабе Государственного Эрмитажа Албин рассказал, что в 2017 году получил информацию, что болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, и нужно переключить повестку, сообщает «Фонтанка».

В этот период он собирался дать интервью и стал думать о том, как «развить мысль» о том, что это лучший стадион в стране.

«Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – сказал Албин.

В августе 2017 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил морских птиц – бакланов – в разрушении светоотражающей пленки на крыше стадиона «Крестовский».