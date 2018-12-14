ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Банк России аннулировал лицензию московского Рунэтбанка на осуществление банковских операций.

Лицензия Рунэтбанка аннулирована в связи с решением его руководства о прекращении деятельности банка в порядке добровольной ликвидации, отмечается на сайте ЦБ.

В Банке России также отметили, что, исходя из представленных банком отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Рунэтбанк является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 декабря банк занимал 468-е место в банковской системе России по величине активов.