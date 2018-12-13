Дорожные рабочие дважды попали в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае попала в аварию машина скорой помощи, в которой находились дорожные рабочие, попавшие ранее в ДТП, сообщил главврач Центральной районной больницы Павловского района Хайбулла Кантулов.

«Пострадала наш доктор, она получила травмы легкой степени тяжести. Больные не пострадали», – цитирует Кантулова ТАСС.

Сейчас состояние рабочих оценивается как стабильное, сообщил РИА «Новости» один из врачей больницы.

«Тот, который в реанимации, стабильный еще с вечера. И в хирургии стабильный. Средней тяжести травмы – у двоих. Остальные – удовлетворительно» – сказал он.

Сейчас восемь пострадавших находятся в травматологическом отделении, по одному – в реанимации и хирургии.

Рабочие пострадали в аварии, произошедшей накануне вечером на 1213-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель Volkswagen Jetta въехал сзади в автобус «ГАЗ-3221», перевозивший восемь рабочих. Автобус опрокинулся.

На прошлой неделе в Москве произошло столкновение легковой машины и кареты скорой помощи, медики и пациент получили незначительные травмы.