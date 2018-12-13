В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

В случае военной угрозы государственному резервному флоту США будет не хватать более 1,8 тыс. моряков, заявили в американской Счетной палате.

Потенциальная нехватка моряков вызвана снижением количества судов, передает RT со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд, отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», – говорится в документе.

В Счетной палате также отметили, что высокая стоимость эксплуатации кораблей снижает их рентабельность на международном рынке.

В документе говорится, что в министерстве транспорта США работают над способами привлечения гражданских моряков, а также над мерами по повышению финансовой эффективности флота.

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