В Тверской епархии назвали позором действия «модного священника»

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который хвастался в Instagram люксовыми обувью и аксессуарами, не нарушил канонических и правовых норм, но «в некотором смысле опозорил епархию и свой приход», сообщил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

«С точки зрения канонических или правовых норм, ведение аккаунтов в социальных сетях не является нарушением. То есть ни церковных, ни светских законов он не нарушал. Но тут можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», – отметил Мищенко, передает РИА «Новости».

По его словам, отец Вячеслав уже составил объяснительную записку для дисциплинарной комиссии. Также Мищенко не исключил, что в отношении Баскакова будут приняты церковные дисциплинарные наказания. «Итоговое решение вынесет правящий архиерей, а дисциплинарная комиссия, как коллегиальный орган, поможет разобраться в столь необычной ситуации. В православии наказание – это не возмездие, но уврачевание и вразумление», – разъяснил пресс-секретарь.

Мищенко охарактеризовал протоиерея Вячеслава Баскакова, который хвастался в Сети люксовыми обувью и аксессуарами, как несколько необычного, но неплохого человека. «Да, это его реальная страница. Этим обсуждаемым фотографиям не меньше года», – уточнил пресс-секретарь.

Он отметил, что Баскаков посвящен в духовный сан около 14 лет назад, и как человек «несколько необычен, слегка инфантилен, при этом человек неплохой». «Теперь многие, ничего не зная о нем (Баскакове), огульно осуждают», – добавил Мищенко.

Он также заявил, что значительная часть людей может отказаться от посещения церкви, поддавшись волне негатива по поводу Instagram Баскакова. «Печально, что сложился новый мем «модного» священника, и, вероятно, теперь мы все будем ассоциироваться с этим. Прихожане знают ситуацию, и их это от церкви не отвернет. А вот захожане – люди, которые приходят в храм только несколько раз в году, и таких очень много – могут отвернуться», – сказал Мищенко.

«Они просто решат, что те средства, которые они приносят в качестве пожертвований и должны расходоваться на содержание храма, тратятся на модный гардероб. Соответственно это может иметь последствия и для содержания церквей», – пояснил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что Баскаков является настоятелем очень скромного прихода.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что протоиерей ведет в соцсети аккаунт archpriesttver, где выкладывает фотографии дорогой люксовой обуви, шикарных ресторанов и бизнес-центров. Священник пояснил, что фото сделал действительно он, однако дорогие вещи не являются его собственностью. Он рассказал, что снимки были сделаны в магазине, а к недорогой обуви он самостоятельно пришивал другие пряжки.