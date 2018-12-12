«Лидеры России» станут наставниками победителей студенческого кубка «Управляй!»

Призеры и победители кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!» получат в наставники полуфиналистов и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». «Управляй!» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Стартовал второй сезон студенческого кубка «Управляй», на котором была запущена программа «Наставничество», реализовывать которую будет АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке РАНХиГС, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении организаторов.

«В этом году мы расширили возможности, которые предоставляет конкурс «Управляй!». И одной из новинок станет программа наставничества. Возможность получить в наставники лучших управленцев страны – главный приз для участников конкурса «Лидеры России». Теперь получать консультации и перенимать опыт профессионалов смогут призеры и победители кубка», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Победители конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов и финалисты кубка «Управляй!» познакомились с этапами программы и договорились о формате взаимодействия.

Комиссаров отметил, что программа «Наставничество» – пример успешного взаимодействия проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«Для нас кубок «Управляй!» действительно очень важный проект. С точки зрения структуры конкурса – это такой конкурс «Лидеры России» для студентов», – сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Для участия в кубке «Управляй!» могут зарегистрироваться студенты третьего – четвертого курсов любого российского вуза и учреждения среднего профессионального образования.

В числе призов – 10 грантов по 500 тыс. рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие.

Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну на мировом чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов. Это конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» стартовал в 2017 году. В 2017 – 2018 годах в конкурсе приняли участие 16,5 тыс. человек. В финал вышли 160 студентов из 40 регионов России, а победителями кубка стали 10 студентов.

Все они получили образовательные гранты. Победители, занявшие первые пять мест, стали командой «Управляй!» и состязались в Национальном финале чемпионата Global Management Challenge за право участия во Мировом финале от имени России.

Кубок проходит в формате бизнес-игры. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте кубка, собрать команду и вместе начать управлять виртуальной компанией.