Австрия захотела помочь в восстановлении Сирии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о готовности принять участие в послевоенном восстановлении Сирии.

Ван дер Беллена заявил об этом в ходе пресс-конференции в Бейруте со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном, передает ТАСС со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.

Он подчеркнул, что Австрия примет участие «в реконструкции Сирии, когда там закончится война»

До этого политик посетил лагерь Хош-эн-Наби в долине Бекаа. Отмечается, что его восхитила работа Ливанского Общества Красного Креста, оказывающего помощь сирийским беженцам.

На переговорах во дворце Баабда президенты Австрии и Ливана высказались за скорейшее достижение политического урегулирования в Сирии, указав на «необходимость объединения международных усилий с целью содействия возвращению сирийских беженцев на родину в те районы, которые уже стали безопасными».

При этом Аун заявил, что экономика Ливана уже не состоянии нести тяжелое бремя, вызванное присутствием в стране 1,5 млн сирийцев.

Ранее в Министерстве обороны России отчиталось о восстановлении мирной жизни в САР.