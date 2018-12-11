Спасших ребенка мужчин разыскивают в Махачкале

Мэрия Махачкалы разыскивает двух работников транспортной компании, которые поймали выпавшую из окна пятого этажа девочку, сообщили в горадминистрации.

«Мы дали запрос в управление транспорта. Их ищут. У нас более 2,5 тыс.водителей. Из их числа нужно найти героев», – рассказала РИА «Новости» представитель мэрии.

Девочку спасли водитель маршрутки Тагир Магомедов и диспетчер транспортной компании Айдемир, сообщает, между тем, Telegram-канал Mash.

Они шли с обеденного перерыва, когда увидели, что на карнизе пятого этажа висит девочка. Ребенка подхватили на лету. В итоге один из мужчин повредил руку, но ребенок не пострадал.