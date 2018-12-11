Американские монахини спустили в казино украденные полмиллиона долларов

В Южной Калифорнии две монахини из католической школы Святого Джеймса признались, что воровали деньги заведения, чтобы играть в казино в Лас-Вегасе и путешествовать.

Женщины были хорошими подругами и работали вместе в католической школе. Одна из них занимала должность директора, другая – преподавателя начальных классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Daily Breeze.

Отмечается, что в 2018 году они вышли на пенсию.

Предположительно, монахини спустили в казино около 500 тыс. долларов, которые присвоили из пожертвований и школьного фонда.

Обстоятельства преступления выясняются. Женщины сотрудничают со следствием и хотят возместить ущерб.

Нарушения смогли обнаружить в рамках проверки, организованной Орденом сестер Святого Иосифа де Каронделе.