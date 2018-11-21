Пашинян объявил об окончании времен «бурных выборов» в Армении

Граждане Армении голосуют за «революционное большинство» в новом парламенте, сказал исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян, подчеркнув, что «времена бурных выборов» в стране остались позади.

Пашинян отметил, что выборы в парламент проходят в спокойной обстановке, «чисто и прозрачно». «И надо привыкать к тому, что и впредь на выборах не будет эксцессов. Времена бурных выборов прошли», – приводит его слова ТАСС.

Он также обратил внимание, что бывшая правящая Республиканская партия Армении пока не набрала требуемых для прохождения в законодательный орган 5%. Врио премьер-министра республики выразил уверенность, что если бы все последние 18 лет выборы в стране были бы прозрачными, «РПА с трудом бы набирала проходной процент». «Мы об этом неоднократно говорили. Сейчас факт на лицо», – заключил он.

По его словам, нынешний результат – это не окончательная победа революции, а только ее первый этап, так как «не все цели еще достигнуты». Следующий шаг – создание экономически сильной страны, подчеркнул Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По последним данным, полученным с 750 избирательных участков, в парламент проходят две партии и блок Никола Пашиняна «Мой шаг», который лидирует с большим отрывом – за него подано 70,37% голосов.