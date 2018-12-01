В Берлине раскрыли подробности переговоров Путина и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также отношения между Москвой и Киевом после инцидента в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе германского правительства.

«Центральными темами стали ситуация в Сирии, а также инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе и ситуация в Азовском море», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина Германии.

Ранее в субботу сообщалось, что Путин и Меркель провели рабочий завтрак в Буэнос-Айресе в рамках саммита «Большой двадцатки».

Накануне Путин успел кратко побеседовал с опоздавшей на саммит Меркель.

Напомним, что канцлер Германии была вынуждена отправиться в Аргентину на саммит «Большой двадцатки» обычным рейсом после того, как самолет Airbus А340 с Меркель и министром финансов Германии Олафом Шольцем совершил разворот в небе в сторону Германии из-за неполадок.