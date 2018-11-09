«Дочка» Роскосмоса впервые продала за рубеж данные спутников зондирования Земли

Компания «Терра Тех» (часть холдинга «Российские космические системы» (РКС), который входит в Роскосмос) и заказчик из ОАЭ впервые договорились о разработке информационного онлайн-ресурса на основе данных дистанционного зондирования Земли.

«Соглашение станет первым международным опытом коммерциализации российских технологий обработки данных ДЗЗ в рамках развития цифровой экономики и продвижения отечественных высокотехнологичных продуктов на зарубежные рынки», – говорится в сообщении пресс-службы РКС, передает РИА «Новости».

Сумма контракта составила 200 тыс. долларов.