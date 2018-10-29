Москалькова открыла международную конференцию по проблемам защиты прав человека

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...

Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

Владимир Добрынин, журналист
Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...

Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
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          Москалькова открыла международную конференцию по проблемам защиты прав человека

             8 ноября 2018, 13:29
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг открыла вторую Международную конференцию «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

          Конференцию открыли приветствием президента Владимира Путина. Обращение главы государства зачитал замначальника управления президента по общественным проектам Константин Долгов.

          «Расширение партнерского взаимодействия и обмена практическим опытом по линии уполномоченных по правам человека между странами евразийского пространства представляется весьма востребованным прежде всего с учетом интенсивности интеграционных процессов, трансграничных торговых, инвестиционных и миграционных потоков», – говорится в обращении президента.

          Он назвал повестку конференции насыщенной и разнообразной. «Предстоит обсудить многие аспекты защиты прав и свобод граждан наших государств, их законных интересов в экономической, социальной, культурной и других сферах. Уверен, что дискуссии на конференции будут интересными и продуктивными, а выдвинутые вами идеи и предложения получат практическое применение», – отметил глава государства.

          Взявшая слово Москалькова, напомнила, что конференция приурочена к 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции России. По словам омбудсмена, положения Всеобщей декларации прав человека, отражающей универсальный набор ценностей, нашли свое отражение в более чем 100 национальных конституциях зарубежных государств. Ранее наличие такой организации, как ООН, остановило мир от скатывания к Третьей мировой войне, но сейчас в международной обстановке возникает напряженность, отметила Москалькова.

          Уполномоченный считает, что международная правозащитная деятельность подвержена эрозии: наблюдаются двойные стандарты, политизированные подходы, игнорирование норм международного права. Поэтому национальные институты защиты прав человека приобретают все большую важность в современном мире, заключила омбудсмен.

          Также Москалькова рассказала об успешной работе по профилактике проявлений дискриминации и расизма в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Региональные омбудсмены вошли в составы оргкомитетов по проведению мероприятий в городах, принимающих мундиаль, функционировали горячие линии правовой помощи. Чемпионат мира прошел успешно, а уполномоченные в России получили важный опыт, отметила Москалькова.

          «Надеюсь, что это конференция позволит нам получить новые знания и опыт в сфере прав человека и сделать мир хоть чуть-чуть лучше. Красивые мечты, скажете вы, но они становятся реальностью, когда мысли становятся действием», – заявила Москалькова в завершение своего выступления, передает РАПСИ.

          Мероприятие организовано уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой при содействии Российского университета дружбы народов и Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека. Конференция станет ключевым событием 2018 года в области прав человека на территории Восточной Европы и Средней Азии. Участники обсудят обеспечение и продвижение прав и свобод человека на евразийском пространстве, поделятся предложениями по повышению эффективности правозащитной и просветительской деятельности, а также обменяются опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.

          В конференции принимают участие представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, 15 руководителей национальных правозащитных институтов, представители администрации президента России, руководители комитетов двух палат парламента России, правозащитных и научных организаций.


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