Москалькова открыла международную конференцию по проблемам защиты прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг открыла вторую Международную конференцию «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Конференцию открыли приветствием президента Владимира Путина. Обращение главы государства зачитал замначальника управления президента по общественным проектам Константин Долгов.

«Расширение партнерского взаимодействия и обмена практическим опытом по линии уполномоченных по правам человека между странами евразийского пространства представляется весьма востребованным прежде всего с учетом интенсивности интеграционных процессов, трансграничных торговых, инвестиционных и миграционных потоков», – говорится в обращении президента.

Он назвал повестку конференции насыщенной и разнообразной. «Предстоит обсудить многие аспекты защиты прав и свобод граждан наших государств, их законных интересов в экономической, социальной, культурной и других сферах. Уверен, что дискуссии на конференции будут интересными и продуктивными, а выдвинутые вами идеи и предложения получат практическое применение», – отметил глава государства.

Взявшая слово Москалькова, напомнила, что конференция приурочена к 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции России. По словам омбудсмена, положения Всеобщей декларации прав человека, отражающей универсальный набор ценностей, нашли свое отражение в более чем 100 национальных конституциях зарубежных государств. Ранее наличие такой организации, как ООН, остановило мир от скатывания к Третьей мировой войне, но сейчас в международной обстановке возникает напряженность, отметила Москалькова.

Уполномоченный считает, что международная правозащитная деятельность подвержена эрозии: наблюдаются двойные стандарты, политизированные подходы, игнорирование норм международного права. Поэтому национальные институты защиты прав человека приобретают все большую важность в современном мире, заключила омбудсмен.

Также Москалькова рассказала об успешной работе по профилактике проявлений дискриминации и расизма в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Региональные омбудсмены вошли в составы оргкомитетов по проведению мероприятий в городах, принимающих мундиаль, функционировали горячие линии правовой помощи. Чемпионат мира прошел успешно, а уполномоченные в России получили важный опыт, отметила Москалькова.

«Надеюсь, что это конференция позволит нам получить новые знания и опыт в сфере прав человека и сделать мир хоть чуть-чуть лучше. Красивые мечты, скажете вы, но они становятся реальностью, когда мысли становятся действием», – заявила Москалькова в завершение своего выступления, передает РАПСИ.

Мероприятие организовано уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой при содействии Российского университета дружбы народов и Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека. Конференция станет ключевым событием 2018 года в области прав человека на территории Восточной Европы и Средней Азии. Участники обсудят обеспечение и продвижение прав и свобод человека на евразийском пространстве, поделятся предложениями по повышению эффективности правозащитной и просветительской деятельности, а также обменяются опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.

В конференции принимают участие представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, 15 руководителей национальных правозащитных институтов, представители администрации президента России, руководители комитетов двух палат парламента России, правозащитных и научных организаций.