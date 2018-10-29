Посольство России направило Монако запрос в связи с задержанием Рыболовлева

Российское посольство в Париже направило властям Монако запрос по поводу задержания миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщили в дипломатическом представительстве.

Представитель посольства сообщил РИА «Новости», что обращения от Рыболовлева в связи с его задержанием не поступали ни в дипломатическое представительство в Париже, ни в генконсульство в Марселе, ни в консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер.

Во вторник Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. По информации СМИ, в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в коррупции и торговле влиянием. В доме миллиардера продолжаются обыски.

Защита Рыболовлева призвала соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.