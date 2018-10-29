Сын сенатора пойдет под суд за избиение

Уголовное дело в отношении 17-летнего сына сенатора от Чувашской Республики Вадима Николаева направлено в суд. Молодого человека обвиняют в избиении ровесника в Чебоксарах.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июня 2018 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Водопроводной в городе Чебоксары, в ходе ссоры с малознакомым ровесником нанес ему удар кулаком по лицу, причинив перелом нижней челюсти, сообщается на сайте Следственного Комитета России по Чувашской Республике.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», максимальное наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

«Речь идет о сыне члена Совета Федерации от Чувашской Республики Вадима Николаева. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой», – сообщил РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении обвиняемого молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, дело направлено в суд.