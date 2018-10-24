Чиновников курортного городка привлекли к съемкам популярного сериала

Группа чиновников и депутатов курортного городка Зеленоградск (Калининградская область) стала участниками популярного телевизионного сериала «Морские дьяволы».

В Калининградской области завершаются съемки очередного сезона одного из самых популярных проектов НТВ – сериала «Морские дьяволы». Для съемок в подводных сценах в качестве дублеров главных героев режиссерская команда пригласила руководителей администрации популярного местного курортного городка Зеленоградска.

«Выбор было определен сугубо прагматическими соображениями, - пояснил оператор-постановщик Федор Ордовский. – Мы узнали, что глава администрации и члены его команды имеют высшую дайверскую квалификацию. Учитывая сложности подводного рельефа съемочной площадки, мы предложили двум чиновникам и двум депутатам муниципалитета поучаствовать в нашем проекте. Хочу отметить уже по итогам работы, что в выборе дублеров мы точно не ошиблись».

Согласно сценарию, «морские дьяволы» в ходе плановых учений помимо «муляжей» случайно обнаружили на опорах моста несколько настоящих боевых мин, угрожающих близлежащим городам экологической катастрофой, и, конечно же, проявили свое мастерство, чтобы их обезвредить.

«Съемки проходили в экстремальных условиях, - рассказал глава администрации Зеленоградского района Сергей Кошевой. – Из-за капризов погоды видимость под водой была минимальной. Однако за один съемочный день удалось выполнить все задачи, поставленные режиссером. Для нас этот дебют - замечательный опыт и не менее замечательные эмоции. На мой взгляд, в муниципалитете масса оригинальных локаций, на фоне которых можно снимать и детективы, и романтические истории».

От гонораров за съемки чиновники и депутаты категорически отказались, взамен договорившись о проведении в следующем году творческой встречи ведущих артистов сериала с зеленоградскими школьниками.

Ранее сообщалось, что балтийский курорт Зеленоградск в числе многих других муниципалитетов страны вошел в число победителей всероссийского конкурса «Комфортная среда».

Показываемый на НТВ сериал «Морские дьяволы» посвящен работе подразделения морского спецназа - боевым пловцам ВМФ России. В настоящее время демонстрируется 15 сезон.