Цены на нефть достигли приемлемого для России уровня

Мировые цены на нефть выровнялись и достигли приемлемого для России уровня, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент цены выровнялись, и мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы цены были максимально высокими: это грозит остановкой развития экономики. Нам нужны разумные цены, и сейчас с этим все в порядке», – передает его слова ТАСС.

Среди факторов, которые влияют на развитие экономики страны, Медведев назвал западные санкции. При этом, по его словам, Россия обнаружила в этих мерах «источник самореализации, источник собственного развития», он привел в пример развитие сельского хозяйства. Медведев добавил, что обсуждал развитие поставок российской сои в Китай.

«За это мы должны поблагодарить тех, кто ввел санкции в отношении нашей страны: если бы они этого не сделали, может быть, мы и дальше бы просто поставляли нефть и газ и не думали о том, чтобы развивать сельское хозяйство», – заключил премьер.

Ранее первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько выразил мнение, что деструктивные действия Соединенных Штатов могут подорвать усилия стран-участников соглашения ОПЕК+ и привести к дестабилизации рынка нефти.