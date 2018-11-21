Двое полицейских из Приморья спасли пять человек из горящей квартиры

В приморском поселке Ярославский два старших сержанта полиции спасли из горящей квартиры семью из пяти человек, в том числе троих детей.

Старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко заметили огонь на балконе четвертого этажа жилого дома в момент патрулирования одной из улиц. Они позвонили в дежурную часть, забежали в задымленный подъезд и, и стали стучать в двери, пытаясь попасть в квартиру, сообщается на сайте регионального МВД России.

«Дверь долго никто не открывал, хотя из квартиры был слышен плач ребенка. Сотрудники полиции стали стучать сильнее и просить ребенка открыть дверь. Когда дверь наконец открылась, из квартиры в подъезд вырвались клубы едкого черного дыма», – отмечает источник.

В прихожей стражи порядка разглядели заплаканную 10-летнюю девочку, и вынесли ее в подъезд. Она рассказала об оставшихся в квартире родителях и двух маленьких братьях.

Шлапак бросился в дальнюю комнату, где обнаружил двух детей 3 и 4 лет и вынес их из помещения, передав мальчиков соседке. В это время Крупенко забежал в другую комнату, сквозь дым увидел лежащих на кровати мужчину и женщину и начал их будить. Надышавшиеся угарного газа взрослые с трудом пришли в себя, до конца не осознавая, что происходит. Выведя всех жильцов из квартиры, полицейские обошли соседей, сообщив им о пожаре.

Ранее полицейские из Вологды спасли провалившегося под лед мальчика.