Болельщика «Спартака» наказали за инцидент на матче с «Рапидом»

Выбежавшего на поле футбольного болельщика «Спартака» Мирослава Голунова во время игры с австрийским «Рапидом» арестовали на 10 суток.

«Арест на 10 суток и пять лет запрета (на посещение футбольных матчей)», – сообщил Голунов в видеообращении, опубликованном в Instargam, передает РИА «Новости».

Матч Лиги Европы группы G между «Спартаком» и «Рапидом» прошел 29 ноября в Москве, иностранная команда победила со счетом 2:1. Голунов на 70-й минуте выбежал на поле, побежал к российскому игроку Денису Глушакову. Между ними произошла стычка, полузащитник толкнул болельщика, и Голунова отвели с поля.

После матча объединение болельщиков «Фратрия» московского клуба выступило с заявлением, в котором сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве капитана команды».

«Рапид» набрал 7 очков и расположился на втором месте в группе, «Спартак» оказался на последней строчке в турнирной таблице. Болельщики при объявлении стартовых составов и выходе футболистов на газон оскорбили Глушакова и освистали его.