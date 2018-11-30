В Ростехе заявили о копировании за рубежом российских ракетных систем

Большинство зарубежных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра созданы на базе российских разработок, заявил управляющий директор НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех) Александр Смирнов.

Смирнов сообщил, что в данный момент «рынок РСЗО растет, особенно в 122 калибре зарубежными фирмами предлагается большое количество реактивных систем залпового огня». Однако большинство из них «сделаны на базе наших разработок, скопированы некоторые элементы», передает РИА «Новости».

Также он рассказал о проблемах, связанных с нелицензионным ремонтом и обслуживанием РСЗО отечественного производства за рубежом, отметив, что большинство проблем «связано не с нашими реактивными снарядами, так как они весьма надежны и не нуждаются в постоянном обслуживании».

«Здесь, в основном, речь идет об эксплуатации боевых машин», – пояснил управляющий директор НПО «Сплав».

По его словам, в данной сфере очень много контрафактных запасных частей на рынке, потому все, кто имеет опыт эксплуатации таких машин, предлагает заказчикам по демпинговым ценам ремонт и поддержание годности.

И после такого ремонта появляются случаи, «когда ракеты не сходят с пусковых установок».

При этом «до недавнего времени ремонт боевых машин производился за счет списанных комплексов, но сейчас сроки эксплуатации многих систем, поставленных за рубеж, подходят к завершению, поэтому в скором времени ремонтировать боевые машины за счет других, уже не использующихся по предназначению машин, будет невозможно».

Ранее Ростех оценил желание США производить российские пулеметы. Отмечалось, что американская сторона должна обсудить этот вопрос с Рособоронэкспортом; в ином случае ситуация будет расценена как незаконное копирование.