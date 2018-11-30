В Ростехе заявили о копировании за рубежом российских ракетных систем

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себеФото: Минобороны России/Youtube
«Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения. Подробности...
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Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?Фото: Виталий Белоусов,
Саид Царнаев/РИА Новости
Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...

Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          В Ростехе заявили о копировании за рубежом российских ракетных систем

          30 ноября 2018, 08:55

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Большинство зарубежных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра созданы на базе российских разработок, заявил управляющий директор НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех) Александр Смирнов.

          Смирнов сообщил, что в данный момент «рынок РСЗО растет, особенно в 122 калибре зарубежными фирмами предлагается большое количество реактивных систем залпового огня». Однако большинство из них «сделаны на базе наших разработок, скопированы некоторые элементы», передает РИА «Новости».

          Также он рассказал о проблемах, связанных с нелицензионным ремонтом и обслуживанием РСЗО отечественного производства за рубежом, отметив, что большинство проблем «связано не с нашими реактивными снарядами, так как они весьма надежны и не нуждаются в постоянном обслуживании».

          «Здесь, в основном, речь идет об эксплуатации боевых машин», – пояснил управляющий директор НПО «Сплав».

          По его словам, в данной сфере очень много контрафактных запасных частей на рынке, потому все, кто имеет опыт эксплуатации таких машин, предлагает заказчикам по демпинговым ценам ремонт и поддержание годности.

          И после такого ремонта появляются случаи, «когда ракеты не сходят с пусковых установок».

          При этом «до недавнего времени ремонт боевых машин производился за счет списанных комплексов, но сейчас сроки эксплуатации многих систем, поставленных за рубеж, подходят к завершению, поэтому в скором времени ремонтировать боевые машины за счет других, уже не использующихся по предназначению машин, будет невозможно».

          Ранее Ростех оценил желание США производить российские пулеметы. Отмечалось, что американская сторона должна обсудить этот вопрос с Рособоронэкспортом; в ином случае ситуация будет расценена как незаконное копирование.


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