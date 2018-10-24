Умер актер и режиссер Олег Лавров

Советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России Олег Лавров умер в субботу, 3 ноября.

Лавров был болен сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому. Спасти артиста врачам не удалось, передает Tverigrad со ссылкой на источник.

Прощание с Лавровым пройдет 5 ноября в Кимрском драмтеатре, похоронят артиста на кладбище в Кимрах.

Лавров родился в актерской семье в Кимрах в 1948 году. Школьником занимался в драматическом кружке, затем – во Дворце культуры. Закончил курс на режиссерском факультете в Московском институте культуры.

С 1972 по 1975 год работал в Московском областном театре драмы, вернулся в Кимры и служил актером местного театра драмы и комедии. В начале 90-х получил должность главного режиссера Кимрского театра драмы и комедии.

В 1978 году актер снялся в комедии Егора Щукина «Кот в мешке», где его экранными партнерами были Брондуков, Садальский, Ильичев и Анофриев.