Житель Петербурга упал в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге мужчина попал в больницу после того, как упал в яму с кипятком в районе работ по устранению прорыва трубопровода, сообщили в ГУ МЧС.

В ночь на субботу на пересечении улицы Ижорского батальона и Октябрьской улицы в Колпинском районе Петербурга произошел прорыв трубопровода, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС.

«Когда работы по локализации дефекта уже велись, из развлекательного заведения вышел человек, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и направился в зону ликвидации дефекта, несмотря на то что она была огорожена. В результате он госпитализирован с ожогами», – сказали в ведомстве.

В ГУП «ТЭК Спб» уточнили, что пострадал молодой человек 1995 года рождения. Как говорят очевидцы, он был пьян.

«Несмотря на ограждения и предупреждения дежурных, он ринулся к месту разлива теплоносителя, вследствие чего получил ожоги. Сотрудниками ГУП «ТЭК СПб» пострадавшему была оказана первая помощь. Он был оперативно госпитализирован в НИИ имени Джамилидзе», – сообщили в компании.

Дефект трубопровода был локализован.

Напомним, в сентябре два человека насмерть обварились кипятком, когда в подвальном кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу.