Путин поставил три новые задачи для ОНФ

Президент Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта (ОНФ) включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития России.

«Контроль, поддержка и участие – вот без этих направлений сделать будет ничего невозможно. Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу. И если это будет так, а я уверен, что так и будет, тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Ранее Путин поздравил новых сопредседателей центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) с избранием, отметив важность роли движения для государства и хорошую экспертную базу.