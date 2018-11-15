Эксперт оценил угрозы Трампа перед встречей с Путиным

Спекуляции об отмене встречи президентов США и России характерны не только для администрации Белого дома, но и для некоторых европейских политиков, заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов относительно сомнений Трампа о целесообразности встречи с Путиным в Аргентине.

«Понятно, что на Трампа будет давление со стороны проукраинского лобби внутри администрации и со стороны Конгресса, но для американцев этот инцидент неоднозначен», – заявил Андрей Кортунов, комментируя заявление Дональда Трампа после инцидента возле Керченского пролива о том, что он еще не знает состоится ли его встреча с Владимиром Путиным.

Использует ли Трамп инцидент в Керченском проливе для укрепления внутриполитических позиций или нет, будет зависеть от того, какая политическая повестка сформирована в США, считает эксперт.

По его мнению, Трампу на этой встрече нужна победа или, по крайней мере, демонстрация прогресса – он должен показать, что встречи что-то меняют и продвигают американские интересы.

«Последние контакты показали, что ни по одному из интересующих Трампа вопросов прогресса в Буэнос-Айресе не будет. И тогда Керченский инцидент – хороший повод отказаться от встречи, не теряя лица. Мол, да, я хотел, я старался, но в связи со сложившимися обстоятельствами, я встречаться не могу», – пояснил собеседник.

«В том, случае если у них что-то начинает получаться по контролю вооружения, по Сирии и другим вопросам, то Трамп в своей обычной манере может продемонстрировать независимость от мнения Конгресса и сказать: «Я считаю, что это надо и буду встречаться».

Керченский инцидент – это, скорее, не причина какого-то решения, а повод для того, чтобы обозначить решение, принятое по другим причинам»,

– полагает Кортунов.

По мнению эксперта, для Трампа на встрече могут быть и другие интересные вопросы, но договориться по ним будет еще сложнее. По проблемам Ирана, Украины, отношений с Китаем шансы на продвижение вперед очень малы, а искать их надо там, где они «пусть не высоки, но реальны», считает собеседник.

Кортунов также считает, что Порошенко сильно надоел и американцам, и европейцам, и его решение о военном положении было встречено неоднозначно, поскольку политическая оппозиция на Украине интерпретирует это как стремление узурпировать власть и отложить выборы. «Там тоже работают люди Вашингтона, не только Порошенко, но и Тимошенко и ряд других политиков. Безоговорочной поддержки именно Петра Алексеевича в Вашингтоне уже не наблюдается», – заметил эксперт.

Если встреча состоится, это будет сигналом в том числе и для Киева, что Трамп не готов принять украинскую версию того, что произошло в проливе, и не готов гарантировать Порошенко свою поддержку на выборах. А отмена встречи в Буэнос-Айресе, в свою очередь, будет интерпретирована Киевом как однозначная поддержка не просто Украины, а конкретно президента Петра Порошенко, заключил собеседник.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом на G20 согласована и по-прежнему готовится, никакой информации об отмене встречи с американской стороны не имеется, поэтому в Кремле исходят из того, что она состоится.