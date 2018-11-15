Рада утвердила дату выборов президента Украины

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента страны 31 марта 2019 года.

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Это постановление вступает в силу со дня его принятия», – говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Рады.

Напомним, в понедельник указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что таким образом Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения провалилась.