Нурмагомедов обиделся на вопрос о возвращении в Россию

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос о возвращении в Россию.

Инцидент произошел при подписании спонсорского соглашения с производителем энергетических напитков. Ведущая спросила, рад ли Нурмагомедов вернуться в Россию, передает RT.

«Вы меня представили словами «вновь приехал в Россию» и поинтересовались, рад я этому или нет. Я вообще-то живу здесь, в Дагестане», – заявил он.

Российский боец смешанных единоборств сказал, что подобный вопрос был бы логичным, если бы его задали американцы о визите в США.

«Из меня американца не делайте, я местный», – заявил он.

Ведущая пояснила, что имела в виду возвращение Нурмагомедова в Москву, где состоялось подписание спонсорского контракта.

Как уточнил представитель компании-спонсора, контракт рассчитан на три года и заключен на сумму свыше 1 млн долларов, пишет Sportbox.

Напомним, Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана – ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».