В Башкирии пассажирский автобус врезался в табун лошадей

Утром в субботу в деревне Сарышево в Мелеузовском районе Башкирии пассажирский автобус «НефАЗ» въехал в табун лошадей, которые внезапно выбежали на проезжую часть.

Автобус ехал по маршруту «Мелеуз-Сыртланово». Рядом с дорогой находится частная ферма. Хозяина фермы должны наказать за выгул животных в неположенном месте, сообщает ГТРК «Башкортостан».

При этом из-за снежного ледяного наката на дороге тормозной путь автобуса составил более 30 метров, в связи с чем столкновения избежать не удалось. На тот момент скорость автобуса составляла 58 км/ч. Несколько животных погибло.