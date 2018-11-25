Из-за химоружия в Алеппо пострадали более 100 человек

Число пострадавших в результате обстрела сирийского Алеппо снарядами с хлором превысило 100 человек, сообщают СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Напомним, боевики обстреляли Алеппо снарядами с хлором. Армия Сирии нанесла ответные удары по позициям террористов.