Нескольких высокопоставленных чиновников освободили от должностей в Приморье

В Приморье от занимаемых должностей освободили двух высокопоставленных чиновников; до этого посты покинули вице-губернатор региона и директор краевого департамента земельных и имущественных отношений.

Речь идет об Алексее Немкове, отвечающем за градостроительство, земельные отношения, транспорт и дорожное хозяйство, а также Максиме Веденеве, руководителе департамента градостроительства, передает PRIMPRESS.

До этого стало известно о том, что вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В пятницу свой пост покинул директор краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский.