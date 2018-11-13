Раздевшаяся на льду фигуристка пожаловалась на неприятности

Злоумышленники взломали аккаунт российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в соцсети Instagram и потребовали деньги за возврат доступа к странице.

Об этом Туктамышева сообщила в Twitter, однако позже удалила запись, передает РИА «Новости».

Фигуристка сообщила, что ее страница в Instagram «была взломана». Она заявила, что «очень зла» из-за этого, и уже обратилась в службу поддержки соцсети, однако там ей не ответили.

Спортсменка спросила у подписчиков, знают ли они кого-то, кто может помочь ей в этой ситуации, и добавила, что хочет наказать злоумышленников.

«Я не оставлю все это просто так: он (хакер – прим. ВЗГЛЯД) потребовал денег и хочет запугать меня. Но он связался не с той девчонкой», – написала Туктамышева.

В комментариях к записи фигуристка сообщила, что ей сказали перевести деньги в Турцию.

В данный момент страница фигуристки в Instagram заблокирована.

Ранее фигуристка Туктамышева разделась на показательном выступлении на Гран-при в Канаде. Во время показательных выступлений спортсменка вышла на лед в образе стюардессы под песню Бритни Спирс «Toxic» и сняла с себя жакет, оставшись в бюстгальтере

После был запущен флешмоб #Tuktikchallenge. В нем уже приняла участие чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн.