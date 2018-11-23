В Петербурге задержан мужчина за закрашивание блокадной надписи

Сотрудники ФСБ и МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали мужчину, который закрасил надпись, сделанную во время блокады города в ходе Великой Отечественной войны.

«Задержанный – гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания. Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе поведения задержанного, в момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия. Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием. В ближайшее время мужчина будет передан в органы здравоохранения для оказания ему медицинской помощи», – приводит РИА «Новости» слова своего источника из правоохранительных органов.

Напомним, 13 и 19 ноября на Невском проспекте, 14 вандалы закрасили памятную надпись времен блокады Санкт-Петербурга: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

В пятницу подозреваемый в совершении преступления 19 ноября был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Памятную надпись отмыли от краски.

В блокадном Ленинграде такие надписи наносили на северных и северо-восточных частях улиц, так как атаки чаще всего совершались с юга и юго-запада. Надпись, которую повредили вандалы, была нанесена на фасад здания четной стороны проспекта в 1943 году бойцами местной противовоздушной обороны.