На Невском проспекте второй раз за неделю закрасили надпись времен блокады

Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» в центре Санкт-Петербурга во второй раз за неделю закрасили неизвестные, сообщила пресс-служба Центрального района Северной столицы.

Отмечается, что вандалы закрасили надпись на доме №14 по Невскому проспекту. Первый инцидент произошел 13 ноября, но сотрудники 210-й школы удалили краску, передает «Интерфакс».

Районная администрация обратилась в Государственный музей городской скульптуры, на чьем учете находится объект, с просьбой провести реставрационные работы.

Виновных в вандализме разыскивают правоохранительные органы.