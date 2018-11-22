Роснефть пожаловалась ФАС на трейдеров сырьевой биржи

Роснефть написала в ФАС письмо, в котором разъяснила свое неучастие в биржевых торгах топливом претензиями к трейдерам, сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Есть письмо от Роснефти в наш адрес, где компания информирует о том, что положено в основу ее действий (по приостановке компанией торгов на бирже)», – сказал Голомолзин, передает РИА «Новости».

По его словам, Роснефть предъявляет претензии к трейдерам, считая, что они «создают условия для нерыночного ценообразования».

Роснефть, крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а в 19 ноября возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок.