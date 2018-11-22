Жители Владивостока рассказали, зачем «притворились» автобусом

Картонный желтый автобус, под видом которого четверо пешеходов пытались пересечь автомобильный мост во Владивостоке, оказался студенческой арт-акцией.

Акцию «Он сказал: «Приехали!» организовали студенты магистратуры по направлению Digital art в Школе цифровой экономики Дальневосточного университета, говорится в Instagram магистратуры.

«Акция подняла вопрос «пешеходизации» и инфраструктуры Владивостока для горожан без машин и вызвала активный отклик пользователей социальных сетей», - сообщается в аккаунте.

В середине ноября в Сети появилось видео, на котором четыре человека пытаются пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, притворившись желтым автобусом. Их остановил охранник и развернул обратно. В полиции сообщали, что наказывать их не будут, так как они не успели нарушить правила дорожного движения.