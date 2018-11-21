Исследование выявило масштабную поддержку популистов в ЕС

Свыше четверти жителей Евросоюза поддерживают популистские политические партии, об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного британской газетой The Guardian совместно с политическими экспертами.

Популизм за последние два десятилетия в Европе постоянно растет, в 1998 году на популистские партии приходилось всего 7% голосов, пишет The Guardian о своем исследовании.

Отмечается, что до недавних пор популизм считался феноменом политических окраин. Рост популизма объясняет последние самые значительные политические события, такие, как Brexit, говорится в опубликованном материале.

Также в статье дается определение популизма. Исследователи подразумевали под этим термином партии, которые поддерживают идеи общества, разделенного на «коррумпированные элиты» и «добродетельные» обычные массы граждан.

Исследование проводилось изданием при участии свыше 30 политических экспертов, анализировавших успехи популистских партий на выборах в 28 странах Евросоюза за последние 20 лет.