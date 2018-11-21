Российские ученые узнали о новой опасности для собаководов

Российские ученые-паразитологи выявили связь прогулок с собаками с увеличением в доме количества яиц червей-токсокар; по их мнению, каждая пятая прогулка с питомцем приводит к тому, что животное приносит в дом яйца этих паразитов, опасных для глаз и других органов человека.

«Яйца паразитов могут переноситься с зараженной почвы в жилые помещения на лапах животных и подошвах обуви. Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом», – пояснил Александр Хрусталев из ВНИИ паразитологии животных, сообщает РИА «Новости».

Ученые установили самый распространенный источник заражения этим паразитом в России, изучая то, как часто встречаются яйца этих червей на подошвах ног и ботинок собаководов, лапах их питомцев и людей без домашних животных, сообщает пресс-служба Российского научного фонда, поддерживавшего это исследование.

Яйца токсикар обнаружились на подошвах у каждого десятого собаковода или лапах каждой пятой собаки и отсутствовали на ботинках всех участников исследования без домашних питомцев.

Исследователи пока не установили точную причину этого явления, но предполагают, что собаководы могут больше гулять по «зараженным» участкам земли, чем люди, не владеющие домашними питомцами.

«Перенос яиц токсокар из почвы на лапах собак и обуви человека – реальный фактор передачи токсокароза, который необходимо принимать во внимание при оценке рисков заражения. Это основание предполагать, что для собак заражение «через лапы» – один из наиболее вероятных путей передачи токсокароза. Для подтверждения этого нам необходимы более детальные исследования», – резюмировал Хрусталев.

Токсикароз наиболее распространен у детей в младшем дошкольном возрасте, так как дети больше остальных контактируют с домашними или бродячими животными. В развитых государствах это заражение переносят около 14% детей в детских садах и школах, в странах третьего мира эти черви распространены повсеместно.

По словам ученых, эти паразиты могут накапливаться в организме и вызывать системные проблемы, включая воспаления глаз.