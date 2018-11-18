Васильева раскритиковала родителей за понимание образования как услуги

В России выросло поколение родителей, которым вдолбили понимание, что образование – это услуга, однако педагоги, обучающие детей, так не считают, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

«Вы сказали сейчас ключевую фразу, о том, что у нас выросли родители за 25 лет, которым вдолбили, что образование – это услуга. Я хочу сейчас, обращаясь к тем, кто меня слышит, объяснить, что ни я, ни мои коллеги, учителя, не думаем, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому служим всегда. Это призвание», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, нужно устранять подобные штампы, для этого необходимо проводить разъяснительные работы и с родителями, и с учителями и учениками, чтобы «менять в головах у родителей» понимание образования как услуги.

«И когда я вижу маму ребенка-первоклассника из Тюмени, которая вспоминает федеральный закон и стандарты, где говорится, что в первом классе домашних заданий не задаем, но если есть возможность малышу дома помочь, мама не может этого сделать? Это нормальный подход родителей?» – резюмировала Васильева.

Перед этим она также вступилась за учителей, которые провалили тест по математике.