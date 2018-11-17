Поставки газа по «Северному потоку» полностью восстановлены

Поставки природного газа по «Северному потоку» восстановлены в полном объеме, сообщили в компании Gascade – операторе газотранспортной сети, принимающей голубое топливо.

В компании утвердительно ответили на вопрос РИА «Новости» о том, в полном ли объеме восстановлены поставки природного газа по «Северному потоку» в настоящее время.

«Поставка природного газа обеспечивается. Системы в настоящее время вновь вводятся в эксплуатацию», – сообщили в компании чуть ранее.

Напомним, из-за нарушения электроснабжения в ночь на субботу поставка газа по трубопроводу «Северный поток» на некоторое время приостанавливалась.

«Северный поток» соединяет Россию и Германию, его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год.