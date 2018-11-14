Британский депутат попыталась избежать штрафа, оклеветав россиянина

Против британского депутата от Лейбористской партии Фионы Онасанья выдвинули обвинения в препятствовании совершению правосудия – ее заподозрили в даче заведомо ложных показаний против гражданина России, чтобы избежать штрафа за превышение скорости, пишет Times.

Инцидент произошел в июле 2017 года, спустя месяц после избрания 35-летней Онасанья в парламент страны от округа Питерборо.

Ее автомобиль Nissan Micra попал в объективы дорожных камер на скорости 66 км/ч на участке, где можно ехать только со скоростью 48 км/ч. В ответ на судебную повестку она направила письмо, в котором сообщила, что за рулем находился россиянин Алекс Антипов, с которым невозможно было связаться ни по указанным телефону, ни по адресу в Великобритании, передает ТАСС.

Онасанья утверждала, что россиянин написал это письмо сам, но обвинение выяснило, что Антипов в это время находился у родных в России.

Против версии Онасанья также свидетельствуют данные, полученные следствием от оператора мобильной связи. Эти данные указали, что оба телефона парламентария находились в превысившей скорость машине. Кроме того, выяснилось, что брат депутата – Фестус Онасанья – ранее несколько раз похожим образом пытался избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас Фестус Онасанья признал себя виновным по трем эпизодом, в том числе по инциденту с автомобилем сестры. Сама Фиона Онасанья по-прежнему отрицает свою вину, хотя в январе этого года получила новое предупреждение за превышение скорости.