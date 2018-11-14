Врио главы Хакасии гарантировал спасение республики от дефолта

Дефолта в Хакасии не будет: республика получит помощь от Минфина в размере 1,2 млрд рублей, сообщил врио главы региона Михаил Развожаев.

Развожаев заявил, что «бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что чувствует ответственность «за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов».

Уже с понедельника, 12 ноября, началась работа с Минфином. Во вторник «поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол» – министерство окажет безвозмездную помощь Хакасии в размере 1,2 млрд рублей.

Напомним, в воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против».

Вечером в воскресенье ЦИК огласил результаты. Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Выборы признали состоявшимися.

При этом эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.