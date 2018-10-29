Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток – 2»

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность, что холдинг реализует проект «Северный поток – 2», несмотря попытки США затормозить этот процесс.

Во вторник посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов», чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток – 2», который, по его мнению, делает Европу, а значит и США, уязвимыми.

«Ну, вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И остальное достроим», – прокомментировал слова дипломата Миллер корреспонденту газеты «Коммерсант».

В понедельник глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».