Цена барреля нефти Brent упала на 7,3%

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов во вторник вечером опустилась на 7,30% – до 64,98 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в 65 долларов за баррель 16 марта 2018 года, передает ТАСС.

Ранее во вторник Brent падала на 6%.

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